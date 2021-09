Homem é resgatado de rapel após passar mal e ficar 48h em mata fechada no Amazonas

Tivemos que utilizar a técnica de infiltração. O operador desceu de rapel, colocou a vítima na maca e embarcamos com segurança", finalizou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Helliton Silva.

O Corpo de Bombeiros precisou abrir uma clareira no local e resgatar Luiz Henrique de rapel. De acordo com Aline Lauria, 54 anos, tia de Luiz, o jovem teria perdido as forças após passar por barreiras de pedras.

Manaus/AM - Luiz Enrique Lauria, de 32 anos, precisou ser resgatado de uma área de mata fechada e de difícil acesso, após passar mais de 48h no local, no município de Presidente Figueiredo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.