TJAM suspende atendimento para alterar protocolos contra ataques virtuais

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, determinou a suspensão dos atendimentos judiciais no órgão para evitar ataques como o que afetou o sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) semana passada.



A portaria, divulgada nessa terça-feira (10), visa facilitar a alteração de todos os protocolos de segurança do acervo tecnológico do TJAM.



Foram suspensos, no âmbito de 1º e 2º graus, os prazos processuais e audiências, que serão retomados na sexta-feira (13), além das sessões do Tribunal Pleno, do Conselho de Magistratura e Câmaras Reunidas.