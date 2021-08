TJAM divulga editais para preenchimento de vagas de desembargador

Para esta sucessão, os juízes de entrância final que compõem a primeira quinta parte da lista de antiguidade do TJAM, com dois anos na entrância e atendem as demais exigências legais, devem apresentar seus pedidos de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo.

Os documentos estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (30), nas páginas 2 e 3 do Caderno Administrativo e o prazo de inscrição dos magistrados interessados é de 15 dias, contados a partir da primeira publicação dos editais.

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) divulgou a abertura de editais de inscrição para o preenchimento de duas vagas do cargo de desembargador, uma pelo critério de merecimento e outra por antiguidade.

