Covid: Amazonas segue na fase laranja e FVS reforça importância da vacinação

Manaus/AM - A transmissão de Covid-19 no Amazonas é de risco moderado, permanecendo na fase 3 (laranja), com redução na média diária de casos confirmados da infecção e de ocupação de leitos por pacientes com a doença no estado.

De acordo com a FVS houve redução de 52% da média diária de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, sendo de 60% na capital e 21% no interior do estado. Outro indicador de avanço no combate à Covid-19, nos últimos 14 dias, é a redução de 32% no número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes com a infecção nos hospitais da rede pública de saúde. Já a média diária de óbitos é de 5,7 por dia no estado.

O diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, aponta que apesar do avanço, a vacinação é importante: “Estamos vacinando adolescentes com 12 anos ou mais e realizando mutirões com resultados positivos para cobertura vacinal contra Covid-19. Por isso, sempre voltamos a lembrar da importância das pessoas buscarem as doses de imunizante contra o novo coronavírus”, afirma.