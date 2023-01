TJAM abre inscrições para cadastro reserva de estágio em 21 áreas; confira

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM), abriu inscrições no banco de dados de estágio remunerado para estudantes de nível superior de 21 áreas do conhecimento. A novidade em relação às outras edições da formação de cadastro reserva é a inclusão de vagas para as áreas de Fisioterapia e de Educação Física, cujos estudantes vão atuar na Secretaria de Serviços Integrados da Saúde (Sesis) do Tribunal. Haverá preenchimento imediato de 01 vaga nessas duas formações.

As inscrições podem ser efetuadas por meio do link https://tinyurl.com/tjamestagiocapital até o dia 10/2, para estudantes da capital matriculados a partir do 3.º período em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), e com coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0. Após o cadastro e conforme a necessidade de preenchimento das vagas, os estudantes que preencherem os requisitos serão convocados para entrevista com os profissionais dos setores afins.

Além das áreas de Fisioterapia e Educação Física, também podem se inscrever no link https://tinyurl.com/tjamestagiocapital para o banco de dados do Poder Judiciário os estudantes da capital matriculados a partir do 3º período dos cursos de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Contabilidade, Design, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, História, Informática, Jornalismo, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço Social.

Orientações

Para preenchimento do formulário de inscrição, o interessado deverá estar logado numa Conta Google (GMail). Os candidatos que efetivarem cadastro neste formulário realizam no mesmo ato uma prova online. Aqueles que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos nesta prova objetiva, passarão a compor o banco de dados e poderão ser recrutados para a entrevista, conforme o surgimento de vagas e análise curricular.

A prova objetiva de que trata o item anterior é composta por 10 questões de múltipla escolha sobre temas gerais das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Informática Básica e Legislação do Estágio.

O formulário se divide em 5 etapas, cada uma com uma categoria específica de dados a serem preenchidos, na sua maioria obrigatórios (Dados Pessoais, Endereço e Contato, Dados Acadêmicos, Experiências Anteriores, Prova Objetiva).