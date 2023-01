Prefeitura no Amazonas lança edital para concurso público com mais de 300 vagas

O Município de Coari divulgou o edital para o concurso público, com 334 vagas para a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Podem participar do concurso, que será realizado no dia 19 de março de 2023, professores com nível superior e profissionais graduados em pedagogia. A banca responsável pelo certame será a Fundação Vale do Piauí - FUNVAPI.

No edital estão as normas para a realização das provas, destinada a selecionar candidatos para preenchimento de vagas oferecidas e formação de cadastro reserva, para o Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Coari, no Amazonas, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

O certame terá validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do município de Coari e constará das seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha , prova de redação e prova de títulos. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Próprio da Previdência Social– COARIPREV (Instituto de Previdência do Município de Coari).

Inscrições

A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, mediante o pagamento de taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. O valor da taxa de inscrição é de R $62,00.

Isenção

O candidato poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 08h00min do dia 19 de janeiro de 2023 até às 23:59min do dia 20 de janeiro de 2023, considerando como horário oficial de Manaus-AM.

Poderá ser pleiteada a isenção do pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que atenderem os requisitos definidos pelo Decreto Federal nº. 6.593 de 02 de outubro de 2008 e que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e os doadores de medula óssea cadastrados no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores de Medula e ainda os doadores regulares de sangue.