Tio é preso em flagrante por estuprar sobrinha de 10 anos no Amazonas

“Tomamos conhecimento do fato criminoso após o Conselho Tutelar nos informar a respeito. Saímos em diligências, juntamente com a PMAM, e localizamos o indivíduo no bairro São Francisco, em Pauini”, disse.

De acordo com o escrivão de polícia André Sergey, gestor 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, o crime ocorreu no domingo (18), entretanto, a prática delituosa vinha ocorrendo há algum tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.