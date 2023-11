Termina nesta quinta negociação de dívidas no Amazonas pelo 'Feirão Limpa Nome'

Manaus/AM – A negociação de dívidas no Amazonas pelo "Feirão Limpa Nome" termina, nesta quinta-feira (30), com descontos de até 99% com mais de 500 empresas, como bancos, lojas e empresas de telecomunicações.

Para negociar as dívidas basta acessar o aplicativo da Serasa ou o site www.serasa.com.br.

O Amazonas tem 1,5 milhão de inadimplentes, o que corresponde a 52,24% da população do estado, de acordo com os dados do Mapa da Inadimplência do mês de outubro.

Mais de 27% dos amazonenses estão com débitos no setor do varejo, 26.33% tem dívidas de bancos e cartões e 16,28% utilities. As dívidas com financeiras representam 13,17% e com serviços são de 7,67%.