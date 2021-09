Temporada de manejo do pirarucu da RDS está aberta no Amazonas

Manaus/AM - Está aberta a temporada de manejo do pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uacari – uma das 42 Unidades de Conservação (UC) gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) – situada no município de Carauari.



A abertura foi oficializada no fim da tarde de quinta-feira (16), na comunidade Xibauazinho, onde aproximadamente 15 famílias obtêm renda a partir da atividade de conservação e manejo da espécie. Esta é parte integrante da política de desenvolvimento sustentável do Governo do Amazonas, segundo conta o secretário titular da Sema, Eduardo Taveira.



“Essa é uma atividade que já acontece há dez anos, que teve como pioneirismo a RDS Mamirauá, onde essa atividade estimulou a conservação de uma espécie que já estava em extinção. A gente está aqui diante de um símbolo, de que é possível conservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar renda para as comunidades”, disse.



A atividade garante geração de renda para a família do Francisco Medeiros, conhecido como “Seu Preto”. Ele é um dos líderes comunitários do Xibauazinho, onde o manejo do pirarucu passou a ser realidade em 2011, fruto de um trabalho de conservação que começou em 2007.



“Esse é o momento mais esperado do ano para a gente. Agora está acontecendo a pesca da cota que a gente tem pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), mas esse é um trabalho anual, que começa com a o monitoramento, contagem de peixes e a organização, que envolve toda a comunidade”, destacou.



Na despesca deste ano, os pescadores do Xibauazinho têm uma cota de pesca – quantidade máxima permitida para o manejo – de 230 peixes. Em toda a RDS Uacari, a despesca será de 646 pirarucus, envolvendo 16 outras comunidades e 134 famílias. A estimativa de renda total na reserva é de R$ 290 mil.



“Temos o privilégio de morar dentro de uma Unidade de Conservação, porque antes dela, o que era de qualquer um, feito de qualquer jeito, passou a ser cuidado e passou a ser nosso. Hoje a gente trabalha no coletivo, e parceiros, como a Sema, nos fortalecem”, finalizou Medeiros.



Gabinete Itinerante – A abertura do manejo do pirarucu na RDS Uacari faz parte das ações do Gabinete Itinerante Ambiental (Giam). O projeto foi criado em março deste ano e já contemplou os municípios de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) e Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).



Em Carauari, a ação se encerra neste sábado (18), com uma série de reuniões junto à representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), além de membros da associação local de catadores, da colônia de pescadores Z-25, da Associação dos Moradores Agroextrativistas da RDS Uacari e outras entidades