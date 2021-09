Amazonas recebe 108 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu na manhã deste sábado (18), um novo lote com 108 mil doses da vacina CoronaVac/Butantan, que foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). A remessa chegou por volta das 09h30 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foi direto para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), onde vai ser armazenada e depois distribuída para os postos de vacinação.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.705.682 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (17), sendo 2.447.779 de primeira dose, 1.210.036 de segunda dose e 47.867 com dose única. Uma nova edição da campanha Vacina Amazonas iniciou ontem (17) e segue neste sábado (18) até as 18h para intensificar a aplicação da dose de reforço e segunda dose de vacina contra Covid-19 na população manauara.

A terceira dose ou dose de reforço é destinada aos idosos acima de 70 anos que tenham tomado a segunda dose ou dose única há seis meses e idosos de qualquer faixa etária abrigados em unidades de longa permanência.



Para receber a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 é necessário ter recebido a segunda dose ou dose única até o dia 31 de março. O imunizante aplicado é o da Pfizer e, para a aplicação da dose de reforço, será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses.