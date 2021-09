Ônibus da Mulher e outros serviços atendem moradores do interior do Amazonas

Manaus/AM - O Ônibus da Mulher desembarcou na manhã deste sábado (18/09) em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), oferecendo atendimentos psicossociais, jurídicos e orientações sobre a rede de proteção à mulher. Além da unidade móvel, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) levou outros serviços da pasta para o município. A ação foi realizada pelo Governo do Amazonas e contou com a presença do governador Wilson Lima.

A Secretaria Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi) realizou cadastro para o projeto Idoso Empreendedor, que oferta microcrédito para pessoas com 60 anos ou mais para reabertura ou ampliação do próprio negócio. Na ocasião, foram distribuídas 200 cestas básicas e 74 kits de higiene para a Associação dos Idosos de Rio Preto da Eva.



A Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) realizou emissão de 1ª e 2ª via de Certidão de Registro Geral (RG) e Registro Civil de Nascimento (RCN). A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD) cadastrou interessados nas carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD).



De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, esta é uma série de ações que o Governo do Amazonas pretende levar ao interior do estado.