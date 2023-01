Teatro Amazonas é considerado o monumento mais bonito do Brasil, segundo pesquisa internacional

Manaus/AM - Após a cidade de Manaus ocupar a lista dos 52 destinos turísticos de 2023, elaborada pelo jornal norte-americano New York Times, o símbolo arquitetônico da capital amazonense, o Teatro Amazonas, é destaque na pesquisa online do site Angi, que apontou o monumento histórico como “o mais bonito do Brasil”.

