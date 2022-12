Teatro Amazonas completa 126 anos neste sábado; veja horários para visitação

Em 40 minutos de visitação, o público confere o espaço que é tombado como Patrimônio Histórico Nacional desde 1966 e preserva parte da arquitetura e decoração originais, com estilo arquitetônico renascentista, com detalhes ecléticos.

A visitação ao Teatro Amazonas acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. E aos domingos e feriados, das 9h às 13h. A entrada vale R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). Mas os amazonenses não pagam, mediante comprovação da naturalidade. O espaço conta com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas representa o auge do ciclo da borracha e um marco da Bélle Époque no coração da Amazônia.

