Lancha pega fogo enquanto transferia ao Amazonas vítima de acidente no Pará

Manaus/AM - Uma lancha pegou fogo, nesta segunda-feira (26), ao tentar tranferir uma vítima de acidente de trânsito ao município de Parintins, no interior do Amazonas. A embarcação sairia da cidade de Terra Santa, no Pará.

Segundo informações de testemunhas, um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente entre duas motocicletas, no bairro Santa Clara, em Terra Santa. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o hospital de Parintins. No entanto, o motor da lancha começou a pegar fogo quando o comandante acionou partida do motor. Uma técnica de enfermagem que acompanhava o paciente sofreu queimaduras pelo corpo.

A suspeita é de que teria gasolina no porão da embarcação que pode ter ocasionado o incêndio.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.