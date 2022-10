TCE julga hoje contas de ex-presidente do TJAM e ex-coordenador da Casa Militar

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julga, nesta terça-feira (18), 61 processos. Entre os processos a serem julgados, 12 retornam após pedido de vista e outros 49 estão presentes na pauta do dia. A 38ª Sessão Ordinária contará com transmissão, ao vivo, pelos perfis do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas) e Instagram (@tceamazonas).

Entre as prestações de contas que serão apreciadas, estarão em pauta a do exercício de 2019 do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), de responsabilidade do então desembargador-presidente Yedo Simões; a do ano de 2020 da Coordenadoria de Administração da Sefaz, de responsabilidade de Alana Barbosa Tomaz, além do exercício de 2019 da Casa Militar da Prefeitura de Manaus, de responsabilidade de Antonio Junior de Souza Brandão.

Também serão julgadas outras três prestações de contas anuais; 20 recursos de gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno em sessões anteriores; 14 representações e denúncias feitas ao TCE-AM, entre outros.