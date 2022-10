Ifam divulga editais de processo seletivo para cursos técnicos com mais de 3 mil vagas

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) divulgou editais de processo seletivo que oferecem mais de 3 mil vagas para cursos técnicos de nível médio. As vagas são para todas as 17 unidades da instituição na capital e do interior. Confira os editais abaixo.

Os editais que oferecem mais de 600 vagas para os cursos de graduação ainda serão divulgados pelo Ifam. Para mais informações sobre os cursos e as modalidades de inscrição acesse o link: http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/processo-seletivo-2023-1

Modalidades de acesso aos cursos

FORMA INTEGRADA: É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. A Forma Integrada significa que o curso garante tanto a formação da Base Nacional Comum do Ensino Médio quanto a Formação Técnica Profissional, ou seja, o aluno terá aulas das disciplinas tradicionais do Ensino Médio em conjunto com as disciplinas do curso técnico escolhido. Os cursos têm a duração de 3 (três) anos e, ao final dele, o aluno terá uma profissão e ainda estará apto a prestar o Vestibular para cursos de nível superior.

Para seleção e classificação, serão consideradas as médias finais obtidas pelos candidatos no 7º e 8º anos do ensino fundamental em Português, Matemática e Ciências, que serão inseridas pelos próprios candidatos no Formulário de Inscrição. Atenção: todos os candidatos convocados deverão comprovar documentalmente as médias informadas.

FORMA INTEGRADA NA MODALIDADE EJA: é voltado para aqueles candidatos acima de 18 anos, e que tenha concluído Ensino Fundamental, proporcionando formação profissional com escolarização para jovens e adultos.

Para seleção e classificação, serão consideradas as médias finais obtidas pelos candidatos no 7º e 8º anos do ensino fundamental em Português, Matemática e Ciências, que serão inseridas pelos próprios candidatos no Formulário de Inscrição. Atenção: todos os candidatos convocados deverão comprovar documentalmente as médias informadas.

FORMA SUBSEQUENTE: É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Nesta forma, as disciplinas são exclusivamente técnicas, e os cursos têm duração de 1 (um) ano e meio ou 2 (dois) anos.

Para seleção e classificação, serão consideradas as médias finais obtidas pelos candidatos no 1º e 2º anos do ensino médio em Português, Matemática, Física, Química e Biologia, que serão inseridas pelos próprios candidatos no Formulário de Inscrição. Atenção: todos os candidatos convocados deverão comprovar documentalmente as médias informada

Confira os editais abaixo: