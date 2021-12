TCE-AM julgará contas do ex-prefeito Arthur Neto nesta quinta-feira

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) irá julgar as contas do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nesta quinta-feira (9), referentes ao exercício da gestão no ano de 2020.

O relatório das contas será apresentado pela conselheira Yara Lins do Santos, e passará pela análise dos demais membros do Pleno.

Outros 98 processos serão julgados durante a 41ª Sessão Ordinária. Serão julgados 40 recursos e 28 prestações de contas.

Dentre as prestações de contas analisadas, estão em pauta as do Secretário Municipal de Educação em 2010, Mauro Lippi Filho; do Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP) em 2018, Anezio Paiva; do Secretário Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) em 2013, Paulo Ricardo Rocha Farias, e do Controlador Geral do Estado (CGE) em 2020, Otavio de Souza Gomes.

Ainda na reunião plenária serão apreciadas 17 representações, quatro consultas, quatro tomadas de contas, duas denúncias, dois embargos de declaração e uma auditoria.