TCE-AM julga nesta terça contas da Sefaz, Semmas e mais 83 processos

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai julgar, nesta terça-feira (7), 85 processos. Além dos processos adiados, a pauta do dia conta com 82 processos, entre eles 27 prestações de contas anual; 16 recursos; 16 representações; dez embargos de declaração; oito tomadas de contas especial de convênio; duas denúncias; uma fiscalização de atos de gestão; além de duas cobranças executivas de débitos imputados ou multas.

Entre as prestações de contas anuais que estarão em pauta está a do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de responsabilidade do então gestor Itamar de Oliveira Mar; a de 2020 da Coordenadoria de Administração da Sefaz, de responsabilidade de Alana Barbosa Valerio Tomaz, além da prestação de contas do exercício de 2015 do município de Boca do Acre, de responsabilidade do então prefeito Antônio Iran de Souza.

A sessão será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, e terá transmissão ao vivo pelos perfis do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas) e Instagram (@tceamazonas).