IBGE inicia fase final do Censo nas aldeias Yanomami do Amazonas e Roraima

Manaus/AM - O Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) inicia, nesta segunda-feira (6), uma operação pontual de coleta de dados para finalizar o Censo Demográfico na Terra Indígena Yanomami sendo realizado o recenseamento aéreo em três aldeias no Amazonas e 169 em Roraima.

A equipe do IBGE contará com o suporte de técnicos, militares e policiais, além de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Serão 17 equipes compostas por recenseadores do IBGE, guias indicados pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e intérpretes. Em alguns casos, poderá haver acompanhamento de agentes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

O IBGE já tem 50% da coleta no território. A operação com suporte aéreo visa completar a metade final do recenseamento na região, mais especificamente, dos indígenas que vivem em áreas cujo acesso é particularmente complexo, acessíveis somente por voos de helicóptero.

Logística do Censo na TI Yanomami

Os grupos de trabalhos são transportados em aeronaves de pequeno porte fornecidas pela Funai até a localidade de Surucucu, em Alto Alegre (RR), onde está o 4º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro e um Polo Base de Saúde Indígena. Dali, partem voos em helicópteros até as comunidades.

O Exército apoiará no fornecimento de alojamento em Surucucu e no transporte de combustível de aviação para os helicópteros. Os polos de saúde na localidade servirão de pontos de apoio para os recenseadores do IBGE durante a realização dos trabalhos.

O IBGE encerrou na terça-feira (28), a cobertura da coleta domiciliar do Censo Demográfico. Ao todo, 189.261.144 pessoas foram recenseadas (91%), levando-se em conta a prévia da população divulgada em 28 de dezembro de 2022.

Alguns domicílios ainda vão receber visitas de recenseadores ou supervisores. A divulgação dos primeiros resultados do Censo Demográfico está prevista para o final de abril.