TCE-AM empossa Érico Desterro como presidente nesta terça

Manaus/AM - O conselheiro Érico Desterro será empossado nesta terça-feira (21) como presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para o biênio 2022-2023, durante solenidade realizada no auditório do TCE-AM, às 10h. Na mesma solenidade, serão empossados, ainda, os conselheiros Yara Lins dos Santos, como vice-presidente do TCE-AM; Ari Moutinho Júnior, como corregedor da Corte de Contas; Josué Cláudio, como ouvidor, e o conselheiro Mario de Mello, como coordenador da Escola de Contas Públicas (ECP). Este será o segundo mandato do conselheiro Érico Desterro a frente da presidência da Corte de Contas. Servidor de carreira do TCE-AM, o conselheiro Érico Desterro também já foi corregedor, vice-presidente, coordenador da ECP, e, mais recentemente, o ouvidor do TCE-AM.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.