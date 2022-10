Suspeitos de estupro, jogadores do Botafogo-SP aparecem entrando em quarto de hotel onde estava amazonense

Câmeras de segurança registraram o momento em que três jogadores do Botafogo-SP, suspeitos de estuprarem uma amazonense, aparecem com a vítima no corredor do hotel onde estavam hospedados, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última segunda (26), mas as imagens foram divulgadas nesta terça-feira (4).

Jogadores do Botafogo-SP suspeitos de estupro e vítima em corredor de hotel pic.twitter.com/STMlqI9frv — Babilônia (@hamudaniel19) October 4, 2022

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu Lucas Delgado naquela madrugada em uma boate, e depois foram ao hotel, onde fizeram sexo consensual. Mas depois que os dois já estavam no quarto, João Diogo e Eduardo Hatamoto também teriam entrado no cômodo e forçado a vítima a manter relações com eles, chegando a agredi-la e ofendê-la após a recusa da jovem.

Nas imagens é possível ver Lucas e a mulher voltando da balada, e depois quando João e Eduardo chegam. João aparece tirando a bermuda no corredor do hotel, ficando só de cueca.

O crime foi registrado no da 4ª DP (Praça da República) e o caso segue em investigação.

Em nota, o Botafogo informou que o atacante Lucas Delgado teve o seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. "O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas", diz a nota.