Amazonense denuncia jogadores do Botafogo-SP por estupro e agressão

Manaus/AM - Uma mulher, que não teve a identidade revelada, denunciou os jogadores Lucas Delgado, João Diogo e Dudu Hatamoto, de estupro e agressão. O crime teria ocorrido na madrugada de segunda-feira (26), em um hotel no Rio de Janeiro

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela vítima, ela conheceu o argentino Lucas Delgado em uma boate, na Barra da Tijuca, e seguiu com ele para um hotel onde teria feito sexo consensual. No entanto, durante a madrugada, João Diogo e Dudu teriam invadido o quarto onde ela estava com Delgado e a forçaram a manter relações com eles.

A vítima contou ainda, que foi agredida e ofendida ao recusar transar com os outros dois atletas. Ela saiu do quarto desesperada para pedir ajuda. Após o ocorrido, a amazonense recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Souza Aguiar e depois fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que solicitou as imagens de câmeras de segurança do hotel e que os jogadores devem prestar depoimento na próxima semana.