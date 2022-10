Documentos de Dom Phillips e Bruno são encontrados no Vale do Javari

Manaus/AM - Os documentos de identidade do indigenista Bruno Pereira e de Dom Philips, além do celular de satélite do jornalista, foram encontrados por uma equipe da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) em uma área de mata no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Os dois foram brutalmente assassinados em junho deste ano.

De acordo com a Univaja, os materiais encontrados serão entregues para a Polícia Federal, que investiga o caso.

Os suspeitos pelo crime, Amarildo de Oliveira, o Pelado; o irmão dele, Oseney Costa de Oliveira e Jefferson Lima da Silva, o Pelado da Dinha, foram presos.