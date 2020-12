Subsecretário de turismo Chico Cardoso é encontrado desmaiado em casa no AM

Manaus/AM - O subsecretário de Cultura e Turismo de parintins, Chico Cardoso, 59, foi internado às pressas após ser encontrado desacordado em sua casa na noite desse sábado (26). Foi uma amiga dele quem o encontrou.

Chico passou a noite no Hospital Jofre Cohen e após exames, os médicos descobriram quem Cardoso sofreu um Acidente Vascular Hemorrágico no lado direito do cérebro.

Por conta da gravidade da situação, Chico está sendo transferido para Manaus. Apesar do quadro delicado, ele foi medicado e está consciente.