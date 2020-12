Secretário de Segurança do Amazonas é diagnosticado com Covid-19

Manaus/AM - O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP), coronel Louismar Bonates, testou positivo para Covid-19. A informação foi dada pela assessoria da instituição no início da tarde deste domingo (27).

Não foram repassados detalhes do estado de saúde do secretário, mas a assessoria afirma que ele está em isolamento domiciliar e segue todas as recomendações médicas. Bonates está fazendo uso de medicações receitadas ao tratamento do novo Coronavírus.