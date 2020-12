Problema em equipamento deixa moradores sem água em Parintins

Manaus/AM - Moradores dos bairros Itaúna 2, Paulo Corrêa e parte do União, amanheceram sem água na manhã deste domingo (27), no município de Parintins, no interior do Amazonas.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), uma das bombas que distribui água para estas regiões parou e por isso, precisará ser trocada.

Uma equipe técnica irá desinstalar a bomba para verificar a causa da falha e tentar solucionar o problema o mais rápido possível. Ainda não há previsão de quanto tempo o serviço irá durar e nem quando o abastecimento será retomado.