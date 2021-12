STF vai julgar em fevereiro denúncia de rachadinha contra deputado Silas Câmara

Manaus/AM - O Supremo Tribunal Federal (STF), deve julgar em 17 de fevereiro de 2022, a denúncia de peculato que tem como figura central o deputado federal e pastor Silas Câmara (Republicanos/AM). O ex-funcionário do gabinete do parlamentar, Raimundo da Silva Gomes, é uma das principais testemunhas do caso. Ele era o operador financeiro do esquema e diz que Silas Câmara contratava assessores fantasmas e retia parte ou integralmente o salário desses servidores. A denúncia aponta que o parlamentar teria lucrado pelo menos R$ 145 mil com a prática. O caso foi judicializado em 2010, por meio da ProcuradoriaGeral da República (PGR). 11 anos após a primeira denúncia o processo começou a ser julgado na corte. Votaram para a condenação de Silas os ministros Luis Roberto Barroso e Edson Fachin. Porém, o julgamento foi adiado após o ministro Nunes Marques pedir que a votação ocorresse presencialmente.

