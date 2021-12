Amazonas registra 67 novos casos e nenhuma morte por covid-19

Manaus/AM - O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP) registrou 67 novos casos de Covid-19, totalizando 432.655 casos da doença no estado. Não há novo óbito, pelo terceiro dia consecutivo, permanecendo 13.820 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (18), não houve registro de sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 2.226 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,51% dos casos confirmados ativos. Dos 432.655 casos confirmados no Amazonas até este domingo (19/12), 206041 são de Manaus (47,62%) e 226.614 do interior do estado (52,38%). A capital, Manaus, tem 26 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são: Jutaí (21), Manicoré (7), Boa Vista do Ramos (4), Autazes (2), Coari (2), Careiro (1), Codajás (1), Itacoatiara (1), Presidente Figueiredo (1) e São Paulo de Olivença (1). Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.504 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.316.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.