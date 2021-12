Manaus/AM - O ator Mateus Solano curtiu o final de semana no Amazonas. Ele postou em suas redes sociais uma viagem que fez ao município de Novo Airão, interior do Estado. Mateus Solano curte fim de semana no Amazonas pic.twitter.com/ypMnPIRsvE — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2021 “Voltando da Amazônia, dessa viagem com minha família onde encontro comigo mesmo”, escreveu na legenda da foto publicada no Instagram. Nos stories, o ator também publicou vídeos navegando pelo rio Negro e visitando o Teatro Amazonas em Manaus.

