STF retoma hoje julgamento que pode cassar Silas Câmara por 'rachadinha'

Caso seja condenado, Silas Câmara poderá ser cassado, com a perda imediata do mandato de deputado federal do qual foi reeleito neste ano.

Manaus/AM - A denúncia que apura a suspeita da prática de “rachadinha” pelo deputado federal do Amazonas, Silas Câmara (Republicanos), volta a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (26), durante sessão do plenário às 13h (em Manaus).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.