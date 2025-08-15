   Compartilhe este texto

SouManaus: Cadastro para lote de ingressos para PCDs abre na próxima semana

Por Portal Do Holanda

15/08/2025 18h37 — em
Amazonas


Foto: Semcom

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) informou, nesta sexta-feira (15), que na próxima semana será aberto o lote exclusivo de ingressos para Pessoas com Deficiência (PcDs) no “#SouManaus Passo a Paço 2025”.

Foto: SemcomPara garantir conforto e autonomia, o público PcD contará com entrada exclusiva e área reservada, podendo realizar, no ato da abertura do lote, o cadastro pessoal e de um acompanhante. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a inclusão e a participação plena de todos.

Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, essa ação representa mais do que logística: é um gesto de pertencimento. “O ‘#SouManaus’ é para todos. Nosso objetivo é que cada pessoa possa viver o festival com total acesso e conforto. Em breve, vamos divulgar todos os detalhes sobre o lote exclusivo para PcDs, reafirmando nosso compromisso com uma cidade mais inclusiva e com a cultura acessível a todos”.

O “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que este ano traz o tema “A Festa do Povo Floresta”, terá sua programação iniciada no dia 2 de setembro, com atividades culturais espalhadas pela cidade, e chega aos dias principais 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus.

