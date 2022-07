Solidariedade confirma Ricardo Nicolau candidato ao governo do Amazonas

Manaus/AM - O partido Solidariedade oficializou em convenção realizada neste domingo (31), a candidatura do deputado estadual Ricardo Nicolau ao governo do Amazonas. A cerimônia ocorreu na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O vice de Ricardo ainda não foi definido e deve ser anunciado até sexta-feira (5). “A nossa campanha é firmada no compromisso. Compromisso com o Amazonas, compromisso com as pessoas. Romper as velhas políticas e as velhas práticas para construir, junto com a população, um projeto novo, moderno, tecnológico que venha trazer benefícios e um futuro melhor para a população”, afirmou Ricardo Nicolau.

A sigla também confirmou 25 candidatos a deputado estadual e 7 para a Câmara Federal.