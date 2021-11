Soja de Itacoatiara lidera exportações do Amazonas

O município de Itacoatiara foi o maior exportador do Estado em setembro deste ano, sendo o responsável por US$ 6,88 milhões do total exportado. O produto exportado, a soja, tem como principal destino a Espanha.

A informação sobre os dados da Balança Comercial do Amazonas referente ao mês de setembro de 2021, foram divulgadas ontem pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Com esses números, segundo os dados, Itacoatiara superou Presidente Figueiredo, que vinha se mantendo no ranking dos municípios do interior do Amazonas desde dezembro de 2020, com a exportação do item “ferro-ligas” para a China. O montante alcançado com as exportações foi de US$2,6 milhões.

Já na área de importações, o município de Nova Olinda do Norte foi o destaque, com o total de US$7,5 milhões, tendo o produto “outros veículos aéreos” como principal item importado, com origem nos Estados Unidos.

Também nas importações, Presidente Figueiredo ficou em segundo lugar registrando o valor de US$497,4 mil, tendo os Estados Unidos como principal local de origem de suas importações referente aos itens: “máquinas e aparelhos para seleção de minérios ou outras substâncias minerais sólidas” como principal produto.



EXPORTAÇÕES



Em comparação com o mês de agosto deste ano, a exportação da Balança Comercial do Amazonas apresentou aumento de 4,07%, alcançando cifras de US$65,79 milhões.



A Venezuela foi o principal destino das exportações do Amazonas, de um total de 58 países destinos, sendo responsável por US$14,52 milhões, com variação de 28,01% em relação a agosto de 2021. O item “misturas e pastas para preparação de produtos de padaria”, foi o principal produto exportado com participação de 34,72%.

O item “outras preparações alimentícias” foi o que mais se destacou em setembro de 2021 dentre todos os itens exportados pelo Amazonas, correspondendo ao total de US$13,93 milhões, o equivalente a 21,17% do total exportado. O item teve como principal destino a Colômbia, com 43,84% e apresentou expansão de 4,75% em relação a agosto de 2021, e de 52,09% comparado a setembro de 2020.



Em segundo lugar nas exportações ficou o item “motocicletas (entre 50 e 250 cilindradas)”, representando pouco mais de US$9,65 milhões e o equivalente a 14,67% do total exportado. Nesse segmento, os Estados Unidos da América (EUA) foi responsável por 25,71% das aquisições do produto. A variação no crescimento das exportações desse item foi de 31,82% em relação a setembro de 2020.



Em terceiro lugar dos mais exportados ficou o item “ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas semimanufaturadas”, registrando o valor de US$5,96 milhões, correspondente a 9,06% do total exportado. A Alemanha foi o principal destino deste produto, ficando com 100% do montante.

Em setembro de 2021, as importações do Amazonas registraram cifras de US$1,163 bilhão – um aumento de 26,28% na comparação com setembro de 2020. A China se manteve como a principal origem das importações, com o montante de US$ 484,88 milhões, o que representa a participação de 41,69% das importações totais do Estado.



O principal produto importado foi: “outras partes destinadas aos aparelhos transmissores”, no valor de US$215,48 milhões, o equivalente a 18,53% das importações, sendo 68,2% originários da China. Em segundo lugar ficou o item: “processadores e controladores”, alcançando cifras de US$145,13 milhões com participação de 12,48% do total, também tendo a China como origem de 29,37% das compras desse produto para o Amazonas.

O item “partes de aparelhos telefônicos” foi o terceiro produto mais importado. O produto alcançou cifras de US$68,47 milhões e uma participação de 5,89% no total das importações, tendo também a China como origem de 48,45% do produto.