Sobe para 3.849 o número de óbitos por covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 159, divulgado nesta segunda-feira (07), confirma mais 94 casos da doença no Amazonas, por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados dois óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, no interior, elevando para 3.849 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (06/09), foram registrados 31 sepultamentos e seis óbitos em domicílio.

Nesta edição, 20 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Beruri, Canutama, Carauari, Codajás, Eirunepé, Humaitá, Itapiranga, Japurá, Juruá, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Tonantins e Uarini.

Municípios – Dos 123.905 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (07/09), 44.003 são de Manaus (35,51%) e 79.902 do interior do estado (64,49%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.951); Parintins (4.257); São Gabriel da Cachoeira (4.002); Manacapuru (3.802); Tefé (3.491); Humaitá (2.987); Barcelos (2.547); Lábrea (2.537); Itacoatiara (2.070); Santa Isabel do Rio Negro (2.065); Eirunepé (2.054); Presidente Figueiredo (2.012); Iranduba (1.850); Tabatinga (1.803); Ipixuna (1.699); Benjamin Constant (1.544); São Paulo de Olivença (1.437); Manicoré (1.374); Rio Preto da Eva (1.366); Maués (1.352); Careiro (1.348); Pauini (1.284); Autazes (1.272); Boca do Acre (1.215); Alvarães (1.209); Santo Antônio do Içá (1.209); Carauari (1.181); Tapauá (968); Urucurituba (956); Atalaia do Norte (918); Guajará (913); Barreirinha (908); Nova Olinda do Norte (886); Fonte Boa (796); Anori (755); Nhamundá (744);Itapiranga (741); Anamã (733); Beruri (713); Borba (705); Novo Aripuanã (677); Uarini (669); Amaturá (656); Urucará (636); São Sebastião do Uatumã (596); Tonantins (586); Itamarati (565); Juruá (510); Maraã (482); Manaquiri (466); Japurá (438); Novo Airão (398); Canutama (381); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (326); Silves (319); Caapiranga (290); Envira (265); Codajás (243); Apuí (198) e Careiro da Várzea (178).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.409 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 58 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.440. A lista inclui Manacapuru (152); Parintins (118); Coari (105); Tefé (85); Tabatinga (79); Humaitá (73); Itacoatiara (64); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (54); Benjamin Constant (38); Autazes (36); Lábrea (36); Maués (33); Manicoré (32); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); Nova Olinda do Norte (24); São Paulo de Olivença (24); Santo Antônio do Içá (24); Borba (22); Rio Preto da Eva (19); Fonte Boa (18); Careiro (17); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (14); Alvarães (13); Guajará (13); Nhamundá (13); Manaquiri (12); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Boca do Acre (12); Anori (11); Carauari (10); Eirunepé (10); Uarini (10); Amaturá (9); Beruri (9); Juruá (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); Itapiranga (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Japurá (1) e Envira (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí e Canutama.