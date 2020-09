Fiscalização fecha 8 bares durante operação no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Oito bares foram fechados e outros 10 foram autuados entre a última sexta-feira (04) e o domingo (06), em diversos pontos de Manaus. Os locais além de não estarem com as documentações necessárias para o funcionamento, estavam descumprindo o decreto governamental que proíbe aglomerações e determina o uso de equipamentos de proteção individual, que são medidas adotadas na prevenção do novo Coronavírus.

Ao todo, 28 locais foram vistoriados durante o final de semana pelos agentes dos órgãos que integram a CIF. Na sexta, os estabelecimentos das zonas oeste e centro-oeste foram fiscalizados. Seis deles foram autuados e dois foram interditados. Ja na noite do sábado, três locais foram fechados e um foi autuado pelos agentes. No domingo, mais três estabelecimentos foram interditados e outros dois foram autuados pelos órgãos fiscalizadores.

Participaram da ação servidores da SSP-AM, as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Visa Manaus e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

A Fiscalização da Central Integrada de Fiscalização (CIF) acontece todos os fins de semana com o objetivo de fiscalizar bares, restaurantes e casas de shows, verificando se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto governamental, além de averiguar se estes estão obedecendo as normas exigidas para o funcionamento.