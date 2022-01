Sintesam protesta contra suspensão das atividades presenciais da Ufam

Manaus/AM - Após a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) suspender as atividades presenciais de professores e alunos por 30 dias, mas manter as de técnicos administrativos, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam) manifestou seu repúdio pela publicação da portaria. A Portaria Nº 94, do Gabinete da Reitoria da Ufam, publicada na sexta-feira (14), determinou “a suspensão das atividades práticas presenciais, pelo prazo de 30 (trinta) dias, pertinentes às áreas de ensino, pesquisa e extensão”. O fato das atividades administrativas terem sido mantidas de modo presencial e restrito, dentro de cada especialidade, mesmo utilizando o sistema de escala rotativa que possa garantir o atendimento básico em cada setor, complementadas pelo trabalho em home office, causou indignação na diretoria do sindicato. O Sintesam lembra que durante a semana, por duas vezes houve oficialização de documento à reitoria sobre o momento crítico atual, com o aumento no número de casos de Covid-19. A nota pontua que várias instituições suspenderam os trabalhos presenciais e retornaram às atividades remotas. “Manter o trabalho presencial apenas para uma categoria é uma ação discriminatória, que desrespeita a vida de servidores(as) e de suas famílias. Por isso, o sindicato está avaliando as ações cabíveis para impedir esse descaso”, pontua a nota do Sintesam.

