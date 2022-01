Bote naufraga no Rio Madeira e deixa 3 crianças e 3 adultos desaparecidos

Três adultos e três crianças estão desaparecidos após um bote pequeno em que estavam naufragar no Rio Madeira, às 17h da última quarta-feira (12), na Comunidade do Laguinho, no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do município estão há três dias fazendo buscas pelas proximidades da comunidade onde eles desapareceram. A identidade de nenhuma das vítimas foi informada.

