Sine Amazonas divulga 25 vagas de emprego para esta segunda-feira

OBS: Com experiência na área, atuar no desenvolvimento de arte, curso de Corel Draw, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com experiência em manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de mineração (britadores, correias, cilindros hidráulicos, rolamentos, entre outros equipamentos industriais), currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

OBS: Com experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamento de frota Scania e Caterpillar. Currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

OBS: Com experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamento de frota Scania e Caterpillar, currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

