Sine Amazonas divulga 100 vagas de emprego em diversas áreas; confira

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis Com experiência na área. OBS: Com experiência na área de indústria e comércio, atento, proativo, raciocínio lógico, espírito criativo, observador, sistemático, conhecimento no sistema Wintor, apuração de impostos, legislação fiscal e tributária, conciliação contábil e financeira, pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrônica Com experiência na área. OBS: Experiência com rotina de engenharia clínica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, curso de eletrotécnica e automação industrial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE OBRAS Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil Com experiência na área. OBS: Conhecimento em Excel, CNH categoria B, disponibilidade para viagem, habilidade de comunicação com diferentes públicos e níveis hierárquicos, boa negociação, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: COZINHEIRO Escolaridade: Ensino Médio incompleto Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, disponibilidade de horário, curso de manipulação de alimentos, documentação completa e currículo atualizado.

OBS: Com experiência na área, saiba fazer um bom diagnóstico de comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento e resolução de problemas, vivencia na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO Ensino Médio completo Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, conhecimento em sistema VRF, Setfree, Splitão e Chiller, possuir certificados atualizados de NR10 e NR35, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE ELÉTRICA Escolaridade: Ensino Médio completo Com experiência na área. OBS: Com conhecimento em equipamentos a bateria tradicionais e carregadores, eletricidade de 12, 36, e 48 Volts, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE HIDRÁULICA Escolaridade: Ensino Fundamental completo Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, disposto a realizar tarefas braçais, auxiliar na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas, pneumáticas como tubulações de água e gás, redes de esgoto, encanamentos, imprescindível ter NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

