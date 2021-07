Amazonas recebe mais de 45 mil doses de vacinas contra Covid-19

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.465.706 doses foram aplicadas em todo o estado até hoje (20), sendo 1.837.245 de primeira dose, 599.723 de segunda dose e 28.738 com dose única.

Nos dois dias, o terceiro mutirão de vacinação na capital, realizado em parceria com a prefeitura, ocorrerá das 9h às 24h, para vacinar a população com 18 anos ou mais.

