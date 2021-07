UEA entra no ranking das melhores universidades da América Latina

Manaus/AM - Pela primeira vez, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) figura entre as melhores instituições de ensino da América Latina e Caribe no ranking anual do “Times Higher Education” (THE), um dos principais indicadores de educação superior do mundo. Na classificação de 2021, a UEA aparece como a 47ª universidade mais bem avaliada entre as brasileiras e a segunda melhor colocada entre as universidades da região Norte.

Entre os indicadores levados em consideração pelo THE, estão critérios como ensino (ambiente de aprendizado), pesquisa (quantitativo, investimentos e reputação), citações (influência que as pesquisas desenvolvidas possuem no campo acadêmico), perspectivas internacionais (corpo docente, estudantes e pesquisas) e transferência de conhecimento.

O ranking avalia dados coletados em 2019. No total, foram classificadas 177 instituições de 13 países da América Latina e Caribe. Entre os países, o Brasil possui o maior número de universidades, com 67 instituições presentes na lista.

Sobre o THE – O “Times Higher Education” é uma publicação inglesa, vinculada à revista The Times, que publica notícias e artigos referentes à educação superior. Desde 2016, a publicação divulga o Latin America University Rankings, listando as universidades do continente que mais se destacaram nas áreas de ensino e pesquisa.

Há cinco anos, 50 instituições foram classificadas no ranking e, em 2021, esse número triplicou, com 177 universidades listadas. Segundo o THE, a expansão do ranking demonstra os resultados do crescimento educacional das universidades da América Latina.