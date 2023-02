‘Seu legado está para sempre em nossa história’, afirmam deputados da ALE sobre Amazonino

Manaus/AM - Os 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) emitiram nota conjunta, neste domingo (12), lamentando o falecimento do ex-governador do Estado, Amazonino Armando Mendes, aos 83 anos, ocorrido hoje.

O texto da nota conjunta relembrou a trajetória política de Armando Mendes, governador por quatro mandatos no Estado; prefeito de Manaus por três vezes e senador. Também exaltou o legado à história do Amazonas.

“Amazonino que serviu, em muitos momentos, de inspiração para diversos políticos do nosso Estado, entra hoje, definitivamente, para o rol dos homens públicos que deixaram grandes feitos para o Amazonas. Seu legado está para sempre em nossa história”, concluiu a nota coletiva do Poder Legislativo.

Leia o texto na íntegra:

Nós, os 24 deputados estaduais do Amazonas, lamentamos, com imenso pesar, o falecimento do ex-governador do Estado, Amazonino Armando Mendes, ocorrido neste domingo, 12 de fevereiro.

Governador por quatro vezes, prefeito de Manaus por três vezes, senador, e que serviu, em muitos momentos, de inspiração para diversos políticos do nosso Estado, Amazonino Mendes entra hoje, definitivamente, para o rol dos homens públicos que deixaram grandes feitos para o Amazonas. Seu legado está para sempre em nossa história.

Aos familiares, amigos e admiradores nossas mais sinceras condolências.