Barezão: domingo tem goleadas do Amazonas FC e Manauara

Manaus/AM - A quinta rodada do Campeonato Amazonense, o Barezão, foi encerrada neste domingo (12) e com registro de duas goleadas aplicadas pelo Amazonas FC e pelo Manauara.

Jogando na Colina, em Manaus, o Amazonas fez 7 a 0 no Iranduba, a maior goleada do campeonato até o momento. Os gols foram marcados por Yuri, Laércio, Luan, Tavares, Renan, Betinho e Marco Goiano. A Onça alcançou a terceira posição no campeonato.

O Manauara foi até Manacapuru, no estádio Gilbertão, para vencer o Operário por 5 a 1, resultado que coloca o time na vice-liderança. Os gols foram marcados por Ítalo, duas vezes, Dal Pian, Chan e Iury. Luquinhas descontou para o time da casa.

Com os resultados da rodada, o Princesa do Solimões se mantém líder, com 11 pontos; Manauara é o segundo, com 10; Amazonas tem 9 pontos; Nacional 8 pontos; Manaus tem 6; Parintins com 5; Rio Negro com 3; Iranduba com 1; e Operário ainda sem pontos.