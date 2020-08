Setores de energia e indústria entre maiores contribuintes de ICMS no Amazonas

Manaus/AM - No ranking dos 500 maiores contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), apenas uma empresa comercial aparece entre os dez maiores.

No ranking da Sefaz, relativo ao mês de julho último, a Petrobras continua a liderar os 500 maiores contribuintes no Amazonas, enquanto a única empresa de comércio varejista a figurar entre os dez maiores é a Bemol, na 9ª posição.

Além da Petrobras, mais três empresas de energia figuram entre as dez maiores: Amazônia Energia Ind. e Comércio (2ª), Amazonas Geração e Transmissão de Energia (7ª) e a Petro Energia Ind. e Comércio (8ª).

São cinco as organizações do Polo Industrial de Manaus (PIM) que estão entre as dez maiores: Samsung Eletrônica (3ª), LG Eletronics (4ª), Moto Honda da Amazônia (6ª) e Philco Eletrônicos (10ª).