Sesc Amazonas oferta 21 vagas para curso básico de Libras

Por Portal Do Holanda

20/09/2025 7h15 — em
Amazonas


Foto: Freepik

Manaus/AM- O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), focado em atender trabalhadores do comércio e seus dependentes. A iniciativa visa capacitar profissionais para se comunicarem com a comunidade surda, ampliando a acessibilidade no atendimento ao público.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até o dia 23 de setembro, das 9h às 16h30, na sede do Sesc Centro, localizada na Rua Henrique Martins, nº 427.

Quem pode participar e o que será ensinado

O curso oferece 21 vagas para pessoas a partir de 14 anos, com foco em:

Trabalhadores do comércio e seus dependentes.

Público em geral que seja egresso ou esteja matriculado em escolas públicas, com renda familiar de até dois salários mínimos.

Com 40 horas de duração, o programa abordará temas essenciais para o dia a dia, como saudações, alfabeto manual, números, horário de atendimento, redes sociais e formas de pagamento, tudo adaptado para diferentes setores como vestuário, calçados e restaurantes.

As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 12h, no Sesc Centro, com início em 4 de outubro e término em 13 de dezembro.

Inscrições pagas

Para quem não se encaixa nos critérios de gratuidade, o curso pode ser feito mediante o pagamento de uma taxa. O valor do módulo é de R$ 189 para comerciários e R$ 231 para o público geral, com a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes no cartão de crédito.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital no site www.sesc-am.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98415-7811.

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


