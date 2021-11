Serasa Limpa Nome já fez mais de 74 mil negociações de dívidas no Amazonas

Manaus/AM - A tenda do Feirão Serasa Limpa Nome acontecerá até, neste sábado, dia 27 de novembro, das 8h às 20h, no estacionamento do Amazonas Shopping, com a possibilidade de descontos de até 99% para renegociação de dívidas. No Estado, mais de 74 mil pessoas já fizeram acordos, sendo 65 mil apenas em Manaus.

A Serasa contabilizava mais de R$ 5,3 bilhões em descontos concedidos nos acordos efetuados desde 3 de novembro, início do Feirão Limpa Nome, em todo Brasil. Mais de 840 mil acordos foram fechados nesta última semana, quando pontos físicos foram instalados em cinco capitais do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Manaus.

No período de 23 dias, mais de 2,1 milhões de brasileiros foram beneficiados pelas negociações e as mulheres lideram levemente o ranking da renegociação, com 55% dos acordos fechados até o momento.

Segundo a Serasa, mais de 150 milhões de dívidas estão disponíveis para renegociação no Feirão Limpa Nome com descontos que podem chegar até 99%. “Nos dias que estivemos nas tendas do Feirão acompanhamos várias histórias emocionantes de recomeço”, diz Aline Maciel, gerente da Serasa. “Além das dificuldades causadas pela retração da economia no último ano e meio, o país hoje apresenta um cenário com cerca de 14 milhões de desempregados, número que certamente amplia os números da inadimplência”, complementa Aline. Em outubro, data do último levantamento, eram mais de 63 milhões de inadimplentes no país.

A 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome continuará até o dia 6 de dezembro nos canais digitais da empresa.

Canais digitais

Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store

Site www.feiraolimpanome.com.br

WhatsApp 11 99575-2096

0800 591 1222

Quando: até 6 de dezembro de 2021