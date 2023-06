Senac tem inscrições abertas para vestibular no Amazonas

Manaus/AM - As vagas para o vestibular agendado e on-line dos cursos ofertados pela Faculdade Senac-AM seguem abertas aos interessados em participar das formações em tecnólogo disponibilizadas pela instituição. Com inscrições gratuitas durante junho, os participantes podem se inscrever até o dia 2 de agosto, por meio do site (https://am.senac.br/graduacao/vestibular/inscricao-vestibular/).

Previstos para iniciar em 3 de agosto nas unidades Centro, Chapada e nos polos educacionais do Senac-AM nos municípios de Itacoatiara e Parintins, os cursos possuem duração, em média, de 24 meses. As matrículas estão abertas para as formações de tecnólogo em:

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Estética e Cosmética

- Gastronomia

- Podologia

- Processos Gerenciais

Após realizar as provas do vestibular, o candidato receberá o resultado em até 48 horas e, se aprovado, poderá efetivar a sua matrícula. Além das oportunidades destinadas aos candidatos do vestibular, a Faculdade Senac-AM disponibiliza uma reserva de vagas aos portadores de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O investimento mensal varia entre R$ 360 e R$ 500, conforme a área escolhida. Ao término do curso, o estudante receberá um diploma com validade e reconhecimento nacional.