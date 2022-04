Sem óbitos, Amazonas registra 39 casos de Covid em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 39 novos casos de Covid-19, totalizando 581.874 casos da doença no estado. Não houve registro de óbito no estado, onde constam 14.157 mortes pela Covid-19.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (18), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 210 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,04% dos casos confirmados ativos.

Municípios – Dos 581.874 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (19/04), 290.603 são de Manaus (49,94%) e 291.271 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 22 novos casos confirmados. No interior, os 07 municípios que têm casos novos são: São Gabriel da Cachoeira (7), Jutaí (4), Maués (2), Amaturá (1), Coari (1), Manacapuru (1), São Paulo de Olivença (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.702 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.467.