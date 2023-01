Sem óbitos, Amazonas registra 27 novos casos de Covid-19

Manaus/AM - O boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nesta quinta-feira (5), aponta que o estado registrou 27 novos casos de Covid-19, nas últimas 24 horas. Não há novas mortes pela doença.

Municípios - Com a atualização, o estado passa a ter 624.978 casos de covid até esta quinta-feira. Dessas, 313.588 foram confirmadas em Manaus e 311.390 em municípios do interior do estado.

Óbitos - O Amazonas já possui 14.420 óbitos em decorrência do coronavírus até esta quinta-feira, sendo 9.908 que ocorreram em Manaus e 4.512 que ocorreram em municípios do interior do estado.