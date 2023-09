Sedecti atua na liberação de R$ 1 milhão para projetos do setor produtivo no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) articulou junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) R$ 1 milhão em recursos da União para apoiar projetos do setor produtivo do Amazonas. Esses investimentos contribuirão para o desenvolvimento regional sustentável e a geração de emprego e renda.

No total, foram aprovados cinco projetos, incluindo o apoio ao desenvolvimento de sistemas orgânicos de produção para agricultores, proposto pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), e a instalação de uma agroindústria no município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), projeto de autoria do próprio município.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Jeibi Medeiros, explicou que, na segunda-feira (25), foi realizada a reunião com os proponentes, a qual faz parte de uma série de atividades coordenadas pela pasta desde o ano passado.

“Nós acreditamos que os outros projetos também sejam beneficiados, mas, em princípio, nós recebemos investimentos para dois: um para o Inpa e o outro para a prefeitura de São Paulo de Olivença. São recursos que vão dar suporte ao setor produtivo do Amazonas, que merece uma atenção especial, e o governo do Amazonas não tem medido esforços para desenvolver”, declarou Jeibi.

A Sedecti tem trabalhado no fortalecimento dos investimentos em Ciência, Pesquisa, Inovação (CT&I) e na articulação entre as instituições. Em 2022, a pasta apresentou o edital de projetos relacionados ao desenvolvimento da produção do Amazonas e recebeu mais de 42 iniciativas. Agora, vai acompanhar os projetos por meio de visitas técnicas aos locais.

“O encontro de hoje serviu para alinhar os detalhes da gestão e execução dos recursos. A articulação desses recursos teve ponto de partida na Sedecti que elaborou o Edital de chamamento, à mobilização dos atores e a recepção das propostas”, explicou.